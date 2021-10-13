المناورات قرب تايوان ضرورية لحماية مصالح العامة الصينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ما شياو قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصينية، إن الهدف من المناورات "حماية المصالح العامة للأمة الصينية، والمصالح الحيوية للشعب على جانبي مضيق تايوان".

وصرح في مؤتمر صحفي نصف شهري في بكين بأن "مناورات جيش التحرير الشعبي تعد إجراء ضروريا للدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية".

وأوضح أن سبب التصعيد هو أفعال حكومة تايوان ذات الميول الاستقلالية، وعلاقاتها مع "القوى الخارجية".

وأطلق الجيش الصيني 56 طائرة مقاتلة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتايوان في يوم واحد هذا الشهر بعد 4 أيام شهدت تحليق 149 طائرة صينية قبالة تايوان.

حلقت جميع الطائرات في المجال الجوي الدولي، لكن العرض أثار مخاوف من إمكانية تسبب أي خطأ في تصعيد غير مقصود بالمنطقة.

تعتبر تايوان تحركات الصين بمثابة تهديد للجزيرة التي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها، وتقول إنها ستخضعها لسيطرتها بالوسائل العسكرية حسب الضرورة.

انقسم الجانبان وسط حرب أهلية عام 1949، وليست بينهما اتصالات رسمية.

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