الجيش الصيني يبدأ تدريبات عسكرية في البحر الأصفر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الدائرة أنّ التدريبات العسكرية ستجري بين الساعة 08:30 من يوم الأربعاء و17:00 من يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، مذكّرة أنّ مرور السفن في المناطق المذكورة في موقع الدائرة في أثناء التدريبات محظور.

وأجرى الجيش الصيني، أمس الثلاثاء، مناورات عسكرية في 5 مناطق من بحر الصين الجنوبي قرب سواحل ولاية غوانغدونغ، ومناورات قرب جزر بينخو الواقعة جنوبي مضيق تايوان الاثنين الماضي.

ولا تزال المناورات والتدريبات العسكرية النشيطة للجيش الصيني في مختلف المناطق بما فيها مياه البحر والأجواء حول تايوان مستمرة منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك رداً على زيارة الوفدين الأميركيين للجزيرة، إذ زارها الوفد الأول برئاسة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، والوفد الثاني برئاسة السيناتو إيد ماركي.

وفي 16 أيار/مايو، أجرت البحرية الصينية تدريبات عسكرية في البحر الأصفر، بمشاركة المدمرة "لاسا"، أكبر قطعة في الأسطول البحري لصيني، سعت للقضاء على الأهداف "المرتفعة والمنخفضة" واختبار قدرات الحركة والمناورة المشتركة لمختلف أنواع السفن.

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