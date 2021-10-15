إنتاج بلاستيك لتغليف المواد الغذائية بطحالب محلية إيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الدكتور أميد توكلي، الرئيس التنفيذي لبنك إيران الوطني للطحالب، أن حوالي 370 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنويًا في العالم ويؤدي تراكم البلاستيك ومشتقاته في المدن والمحيطات والمجاري المائية إلى تلويث البيئة وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر.

وأضاف: "لتقليل الاعتماد على البلاستيك، هناك حاجة إلى مجموعة من الأساليب الجديدة وإنتاج مواد جديدة للاستبدال وقد أظهرت الأبحاث أن الأعشاب البحرية كمادة خام للبلاستيك القابل للتحلل الحيوي لها فوائد عديدة ويمكن استخدامها لإنتاج البلاستيك".

وأضاف توكلي: "في هذا الصدد، حاولنا الحصول على تكنولوجيا إنتاج البلاستيك القابل للتحلل الحيوي باستخدام المواد الفعالة المستخرجة من الأعشاب البحرية باعتبارها" السكاريد الكبريت "الطبيعي الأكثر وفرة.

وقال "ألجينات الصوديوم، المستخرجة من جدار خلية الطحالب البنية سارجاسوم بالاشتراك مع البوليمر الأنيوني كاربوكسي ميثيل سلولوز، تشكل بلاستيكًا قابلًا للتحلل ومقاومتها العالية للحرارة ونفاذية الأكسجين وقدرتها على امتصاص الماء، يمكن أن يكون لها العديد من التطبيقات، لا سيما في مجال تغليف المواد الغذائية.

وأوضح مدير البنك الوطني للطحالب الإيرانية ، أنه في هذا المشروع، تمت جميع مراحل استخلاص ألجينات الصوديوم من الطحالب وتنقيتها والإنتاج اللاحق للبلاستيك الحيوي من هذه المادة في هذا المجمع، وأضاف: مشروع إنتاج البلاستيك الحيوي مع المزيد أكثر من دراسة وصلت إلى نهايتها في البنك الوطني للطحالب.

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