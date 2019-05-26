نمو معدل صادرات الانابيب والتجهيزات بنسبة 60 في المئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن لجنة تطوير تكنولوجيا النانو في مكتب رئاسة الجمهورية، أن شركة معرفية ايرانية تمكنت في العام الماضي من رفع مستوى تصدير منتجاتها النانوية في مجال الانابيب والاتصالات بنسبة 60 في المئة.

وتقبل هذه الشركة على انتاج محاصيل من البلاستيك الحيوي القابل للتحلل في الطبيعة وبشكل مكثف وعرضها في الاسواق، حيث يستخدم هذا النوع من البلاستيك لانتاج الاواني للاستعمال لمرة واحدة، أفلام التغليف، أفلام الصوب الزراعية، اكياس التسوق واكياس النفيات.

وتصدر الشركة المذكورة منتجاتها الى تركيا والهند والدول الاعضاء في رابطة الدول المستقلة (CIS) (روسيا، بيلاروس، آذربيجان، طاجيكسان وقرغيزستان)./انتهى/.