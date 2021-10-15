السفارة الايرانية تصدر بيانا تدين الهجوم الإرهابي الأخير على مسجد للشيعة بأفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اصدرت السفارة الايرانية بيانا ادانت فيه، الهجوم الإرهابي الاخير على مسجد للشيعة بمدينة قندهار اليوم الجمعة، مقدما بخالص التعازي وصادق المواساة لذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر.

وتابع البيان إن هذا الحادث الارهابي زاد من حزننا بعد حادث قندوز، ونأمل أن يتخذ مسؤولو طالبان إجراءات حاسمة للتعامل مع مثل هذه الهجمات الإرهابية الشريرة.

وافادت تقارير اعلامية ان 32 شخصا استشهدوا وأصيب عشرات آخرين يتفجير ارهابي وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد بيبي فاطمة او امام بارغاه في مدينة قندهار الأفغانية، مشيرا الى احتماع ارتفاع عدد الضحايا.

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