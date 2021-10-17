مقاتلة روسية تعترض قاذفة أمريكية فوق بحر اليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للمركز الروسي لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية هدفا جويا فوق المياه المحايدة لبحر اليابان يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية، وقد حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "B-1B".

وقال المركز الروسي في بيان اليوم إنه "للتعرف على الهدف الجوي ومنعه من خرق حدود دولة روسيا الاتحادية، أقلعت مقاتلة من طراز ميغ 31 من قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد استدعت، يوم الجمعة الماضي، الملحق العسكري الأمريكي بموسكو على خلفية "التحركات غير المهنية" للمدمرة الأمريكية "Chafee"، التي حاولت خرق الحدود البحرية لروسيا.

وفي وقت سابق من نفس يوم الجمعة أعلنت روسيا أن قواتها تصدت يوم الجمعة لمحاولة مدمرة أمريكية خرق المياه الإقليمية للبلاد في بحر اليابان قرب ميناء فلاديفوستوك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن المدمرة "Chafee" التابعة للبحرية الأمريكية التي وصلت بحر اليابان قبل عدة أيام، اقتربت في الساعة الخامسة تقريبا بعد ظهر يوم الجمعة، من المياه الإقليمية الروسية وحاولت خرق حدود البلاد.

المصدر: نوفوستي

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