الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية يدين الهجوم الارهابي في مزارشريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادان الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية "حجة الاسلام الدكتور حميد شهرياري"، الهجوم الارهابي الذي استهدف مدينة مزارشريف الافغانية، واسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين والاعلاميين والمثقفين هناك.

واعتبر "الدكتور شهرياري"، في بيان له اليوم، ان "هذا الهجوم الارهابي والجبان الذي وقع خلال مراسم تكريم الصحفيين في مدينة مزارشريف وفي شمال افغانستان، يهدف الى بث الفرقة وشرخ صفوف المسلمين لاسيما بين الاقوام واتباع المذاهب المختلفة داخل افغانستان".

وتابع : ان القائمين والمنفذين لهكذا هجمات وحشية، هم بطبيعة الحال اعداء الوحدة والتماسك والامن والتقدم للشعب الافغاني العزيز؛ حسب وكالة تنا.

وقدم الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، عبر بيانه، واجب العزاء الى ذوي شهداء هذا الاغتيال؛ سائلا الباري تعالى ان يمن على جرحى هذا الحادث بالشفاء العاجل، كما جدد التنديد بكافة الممارسات التي تثير التوير والصراعات في بلد افغانستان وسائر الاوطان الاسلامية، لكونها تخدم الاجندات اللانسانية لاعداء الاسلام والمسلمين.

وفي ختام هذا البيان، دعا حجة الاسلام شهرياري، السلطات الامنية الباكستانية وسائر الجهات الدولية المعنية، بان تحدد العنصر او العناصر التي تقف وراء هذا الهجوم وتنزل العقاب القانوني والصارم فيهم.