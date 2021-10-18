ايران ستقف الى جانب فنزويلا في عهد البناء كما وقفت معها في عهد المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب الرئيس الايراني محسن رضائي، قال خلال لقائه وزير الخارجية الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، ان الوقت حان اليوم لتظهر فنزويلا حكومة وشعبا، قدراتها في مرحلة الاعمار والازدهار الاقتصادي كما سبق لها بان ظهرت قوية في عهد المقاومة.

واكد رضائي ان طهران وكاراكاس برهنتا بان ارادة الشعوب تفوق ارادة القوى الكبرى، مشراً إلى ان تعاون البلدين من شانه ان يتخذ انموذجا يحتذى به للدول الصديقة.

وشدد رضائي على ان طهران ترغب في رفع مستوى التعاون مع كاراكس، في مجال تصدير الخدمات الهندسية وبناء مصافي النفط ومجمعات البتروكيمياء واستخراج النفط وانتاج الصلب، وما شابه ذلك من المجالات الصناعية والمنجمية ذات الاهتمام المشترك.

واكد نائب الرئيس الايراني ان ايران ستبقى الى جانب فنزويلا في عهد الاعمار والبناء كما وقفت معها في عهد المقاومة.

واشار رضائي إلى ان الامريكيين ليسوا جديرين بالثقة على الاطلاق، قائلاً: "ان الطريق لإنقاذ دولنا هو تعاون الدول الصديقة مع بعضها البعض، وبالتأكيد من خلال الاستمرار على هذا النحو، يمكننا التغلب على المشاكل والعقبات".

ومن جانبه اشار بلاسينسيا، إلى ان الحكومتين الايرانية والفنزويلية تعهدتا بدعم بعضهما الاخر لدى المحافل الدولية، وان من نتائج زيارته الحالية لطهران تمثل في اتفاق البلدين على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة قبل نهاية العام الحالي.

وفي الختام اكد وزير الخارجية الفنزويلي على متابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين طهران وكاراكاس شخصياً والاعلان عن نتائجها قريبا./انتهى/