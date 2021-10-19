انتشار أمني بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر في تصريح صحفي، ان "القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف قرب مقتربات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد تزامنا مع وصول العشرات من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات عند بوابات الخضراء".

واضاف، ان" السماح بالدخول الى المنطقة بات حصرا لحاملي البطاقات التعريفية المخولة .

كما صرحت المصادر بان المحتجون يتوافدون إلى مدخل المنطقة الخضراء وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وتجمع مناصري تحالف الفتح والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات.

وأعلنت تنسيقيات المتظاهرين تستعد للاعتصام الذي قد يستمر لأيام قرب المنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني لـ” العهد نيوز”، إن “السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد، أقدمت على تفعيل منظومة C-RAM وإطلاق رشقات نارية في الأجواء، رغم تواجد كثيف للمدنيين في المناطق المجاورة للمنطقة الخضراء”.

وأضاف أن “إطلاق الرشقات النارية جاء بعد تجمع المئات من المحتجين الرافضين للتدخل الصهيوني وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في الانتخابات العراقية والعمل على تزويرها”.

وكانت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، أصدرت أمس أربع توجيهات للمتظاهرين ضد نتائج الانتخابات، شددت فيها على نبذ كل من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة؛ بل يجب حمايتها من قبلهم وعدم السماح بقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس.

وأكدت على ضرورة احترام القوات الأمنية" داعية الاخيرة على "نصرة المظلوم وشعب العراق".

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