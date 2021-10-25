ايران تسعى لترسيخ المزيد من العلاقات الدبلوماسية مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب شؤون التدريب والتعليم بالجيش الايراني، العميد علي رضا شيخ، واكد خلال لقائه مدير عام الشؤون التدريبية في الجيش الباكستاني، الادميرال عبد الباسط بات، ان ايران تسعى لترسيخ مزيد من العلاقات الدبلوماسية والصداقة مع دولة باكستان، عبر زيادة التعاون التدريبي العسكري بين البلدين.

واضاف العميد رضا شيخ ان الوفد الباكستاني العسكري سيتفقد خلال هذه الزيارة، مجموعة البرامج والنشاطات التدريبية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى جامعة الامام علي (ع) للضباط، والقوة البرية وجامعة القيادة العامة واركان الجيش.

ومن جانبه اكد القائد العسكري الباكستاني انه يزور ايران بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال التدريبات العسكرية، مشيراً إلى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الباكستانية، بلدان جاران وشقيقان، معبراً عن امله في زيادة التعاون التدريبي بين الجيشين./انتهى/