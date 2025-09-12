أعلن وزير الشؤون الدينية الباكستاني عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن إدارة رحلات الزيارة مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سردار محمد يوسف اليوم في إسلام آباد مع رضا أميري مقدم، السفير الإيراني لدى باكستان، ومجيد مشكي، المستشار الثقافي في سفارة بلادنا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الباكستانية، وتحديات العالم الإسلامي، وخاصة قضية فلسطين، واستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

وأعرب السفير الإيراني عن تقديره للمواقف القوية للحكومة والشعب الباكستاني في دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال حرب الـ 12 يومًا التي فرضها الكيان الصهيوني.

وأعلن الطرفان أيضا استعدادهما المتبادل لتطوير التعاون العلمي وتبادل الوفود الدينية النخبوية وإقامة الفعاليات القرآنية المشتركة والمشاركة في علاقات الحج والعمرة.

