الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد 6 دول اجنبية + مرفق بالصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي استقبل صباح اليوم الاثنين سفراء جدد لـ 6 دول اجنبية، كلا على حدة، وتسلم منهم اوراق اعتمادهم، والسفراء الجدد هم لدول أذربيجان وسويسرا وفنلندا وبلجيكا وقرغيزيا وقبرص.

واعرب رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي خلال تسلم اوراق اعتماد السفير الفنلندي الجديد لدى طهران "كاري كاهيلوتو" عن امله في ان يستطيع الاتحاد الاوروبي التحرك نحو الاستقلال الاستراتيجي وأن ينأى بنفسه عن سياسات امريكا التوسعية كون الاحادية الامريكية لا تخدم العالم.

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الاثنين، نأمل ان تشهد العلاقات الثنائية بين ايران وفنلندا مزيدا من التطور خلال فترة مهام عمل السفير الجديد في ايران.

وفیما اکد على ضرورة التزام اوروبا بتعهداتها تجاه ايران، اعرب عن امله بتطوير العلاقات بين ايران وفنلندا على اعتاب الذكرى الـتسعين من اقامة العلاقات بين البلدين. من جانبه قال السفیر الفنلندي الجديد لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية ان العلاقات الدبلوماسية بين فنلندا وايران كانت جيدة دوما.

واعتبر ایران من الدول المهمة في المنطقة ورحب بالتعاون معها لمعالجة القضايا الاقليمية بما فيها ما تشهد افغانستان من التطورات. ومضى يقول ان بلاده كانت لديها استثمارات جيدة في ايران وانها ترغب حاليا ان يعود التعاون الثنائي مع طهران الى ما كان عليه سابقا.

وقال رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي عند تسلمه أوراق اعتماد السفير القبرصي الجديد ، أندرياس كوزوبيس اليوم الاثنين انه يمكن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران وقبرص معربا عن امله بان ترتقي هذه العلاقات الى المستوى المطلوب خلال فترة عمل السفير القبرصي الجديد لدى إيران.

وقال: "آمل أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور خلال فترة مهام عملك".

من جانبه أشار السفير القبرصي الجديد، أندرياس كوزوبيس، إلى أنه عمل سابقا سفيرا لبلاده لدى إيران قائلاً ان هناك إمكانات كبيرة يمكن استثمارها لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وخلال استقبال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي سفير سويسرا الجديد في طهران صرح بان المتوقع من سويسرا ان تحافظ على دورها المستقل ازاءسياسات اميركا الاحادية.

ووصف الرئيس آية الله رئيسي العلاقات بين البلدين بانها كانت ودية على الدوام وقال: ان سويسرا كان لها على الدوام دور ايجابي في صون ونشر السلام وان المتوقع منها ان تتمكن في المرحلة الجديدة ايضا من الحفاظ على دورها المستقل ازاء سياسات اميركا احادية النهج.

من جانبه وصف السفير السويسري الجديد في طهران، خلال اللقاء، ايران بانها دولة ذات حضارة عريقة ولامعة وقال: ان ايران وسويسرا تربطهما علاقات جيدة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والعلمية ممتدة على مدى اكثر من مائة عام.

واعرب دوسي عن امله بتوفير الارضية اللازمة لانشطة الشركات والناشطين الاقتصاديين السويسريين في ايران.