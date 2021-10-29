واشنطن تحرم أنقرة من برنامج "اف – 35" بسبب شرائها أنظمة "إس- 400" الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن أنقرة منخرطة في إجراءات شراء طائرات طراز “إف- 16” من الولايات المتحدة، رغم استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات “إف- 35” بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس- 400”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفاد في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يعتزم مناقشة استرداد 1.4 مليار دولار قيمة مشتريات ضمن برنامج طائرات “إف- 35” التي لم تتسلمها تركيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع أنطون ساميلروث قال إن الوفدين الأمريكي والتركي أجريا محادثات مثمرة لحل النزاعات بشأن هذه المسألة، مضيفا أن الوفدين يعتزمان الاجتماع مرة أخرى في واشنطن خلال الأشهر المقبلة.

يشار أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في غلاسكو على هامش قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، وفقا للبيت الأبيض.

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