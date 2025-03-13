إيرواني: اجتماع مجلس الأمن استفزازي وغير مقبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن طهران تحتج بشدة على اجتماع مجلس الأمن "الاستفزازي وغير المبرر" بشأن البرنامج النووي.

ووصف الاجتماع بأنه "مناورة سياسية صارخة" و"إساءة استخدام مجلس الأمن لتحقيق أهداف محدودة لبعض الدول"، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة وتقوض مصداقية مجلس الأمن.

وأكد المندوب الإيراني أن القضايا التي أثيرت في هذا الاجتماع هي ذات طبيعة فنية وتقع ضمن اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: "إن مسؤولية الوضع الحالي تقع بالكامل على عاتق أولئك الذين انتهكوا الاتفاق النووي".

وأكد أن إيران لن تتفاوض تحت الضغوط، ولن تستسلم للتهديدات، ولن تقبل بأي نوع من الإملاءات.

وأضاف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: "إن التزامنا بالاستخدام السلمي للطاقة النووية ثابت لا يتزعزع".

وأكد إيرواني: "لا يمكن لأي دولة أن تحرمنا من حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وحذر من أن أي محاولة لفرض اتفاق غير عادل على إيران ستكون مصيرها الفشل.

واختتم إيرواني بالتأكيد على أن "برنامجنا النووي سلمي وسيظل كذلك، وليس لدينا أي نية لتغيير عقيدتنا الدفاعية".

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