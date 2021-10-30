روسيا تعلن مراقبة مدمرة صاروخية أميركية دخلت مياه البحر الأسود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المركز بان "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت تتابع حركة المدمرة "بورتر" الأمريكية المزودة بالأسلحة الصاروخية الموجهة التي دخلت مياه البحر الأسود في 30 أكتوبر عام 2021".

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