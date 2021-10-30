روسيا تعلن مراقبة مدمرة صاروخية أميركية دخلت مياه البحر الأسود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المركز بان "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت تتابع حركة المدمرة "بورتر" الأمريكية المزودة بالأسلحة الصاروخية الموجهة التي دخلت مياه البحر الأسود في 30 أكتوبر عام 2021".
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صرح المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع بدخول مدمرة "بورتر" الصاروخية الأمريكية مياه البحر الأسود، مضيفا أن أسطول البحر الأسود الروسي يتابع مسار السفينة الحربية الأمريكية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المركز بان "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت تتابع حركة المدمرة "بورتر" الأمريكية المزودة بالأسلحة الصاروخية الموجهة التي دخلت مياه البحر الأسود في 30 أكتوبر عام 2021".
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