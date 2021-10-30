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٣٠‏/١٠‏/٢٠٢١, ٤:٢٥ م

روسيا تعلن مراقبة مدمرة صاروخية أميركية دخلت مياه البحر الأسود

روسيا تعلن مراقبة مدمرة صاروخية أميركية دخلت مياه البحر الأسود

صرح المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع بدخول مدمرة "بورتر" الصاروخية الأمريكية مياه البحر الأسود، مضيفا أن أسطول البحر الأسود الروسي يتابع مسار السفينة الحربية الأمريكية. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المركز بان "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت تتابع حركة المدمرة "بورتر" الأمريكية المزودة بالأسلحة الصاروخية الموجهة التي دخلت مياه البحر الأسود في 30 أكتوبر عام 2021".

/انتهى/

رمز الخبر 1919350
https://ar.mehrnews.com/news/1919350/

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