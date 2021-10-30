يجب تطوير العلاقات الايرانية الاوزبكية في كافة المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران واوزبكستان، غلام رضا نوري قزلجة، اكد خلال المباحثات التي جرت اليوم السبت مع رئيس المجلس التشريعي الاوزبكي، نور الدين جان اسماعيل اوف، على تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالاضافة لنقل الترانزيت وقضايا افغانستان.

واشاد نوري قزلجة بمسيرة الاصلاحات التي تحققت في جمهورية اوزبكستان، معرباً عن امله باجراء الانتخابات القادمة بنجاح في هذا البلد.

ومن جهته اكد رئيس المجلس التشريعي لجمهورية اوزبكستان على استمرار المباحثات بين طهران وطشقند.

واشار، اسماعيل اوف، خلال اللقاء مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الاوزبكيبة، بزيارته الاخيرة الى ايران؛ واصفا لقاءه مع رئيسي الجمهورية والبرلمان الايرانيين، انها ايجابية.

يشار إلى ان نوري قزلجة سلم خلال اللقاء، دعوة من رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، الى نظيرة الاوزبكي، اسماعيل اوف، للقيام بزيارة ايران.

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