ذوالنوري: واجب الدول الإسلامية الدفاع عن القبلة الأولى للمسلمين

وأفادت وکالة مهر للأنباء ان سفیر جمهوریة أوزبکستان فی طهران "بهادر عبد الله اوف" التقی برئیس لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی البرلمان الایرانی "مجتبی ذو النوری" حیث أشار الاخیر خلال اللقاء الی أهمیة العلاقات الثنائیة والودیة بین البلدین.

وأکد ذوالنوری ان واجب الدول الإسلامیة هو الدفاع عن القبلة الأولی للمسلمین والقضیة الفلسطینیة، لذلک من المتوقع أن تتخذ جمیع الدول الإسلامیة وخاصة الدول ذات النفوذ إجراءات فعالة فی هذا الصدد.

کما أعرب السفیر الأوزبکی فی طهران بهادر عبد الله اوف عن ارتیاحه للاجتماع ودعا إلی توسیع العلاقات بین البلدین لتعزیز الدین الإسلامی علی أساس فکرة التنویر، مستشهداً بالقواسم المشترکة التاریخیة والسیاسیة والثقافیة بین البلدین.