وفد رفيع المستوى من مجلس الشورى الاسلامي يتوجه إلى طشقند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتوجه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وأوزبكستان غلامرضا نوری قزلجه وعضو لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشورى الإسلامي أحمد علي رضا بيكي إلى طشقند بدعوة من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاوزبكية.

ويحمل الوفد البرلماني رسالة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى رئيس البرلمان الأوزبكي نور الدين جان إسماعيلوف لزيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجدير بالذكر ان هناك علاقات إيجابية ومتنامية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وأوزبكستان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ولا سيما المجالات البرلمانية.

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