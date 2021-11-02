وزير خارجية لبنان يؤكد أن الحكومة لن تستقيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعتبر بو حبيب أن "هناك سوء تفاهم مع السعودية"، مشددا على أنه "في الحوار تحل الأمور وليس بالإملاء".

وأضاف: "لا يمكنني أن أكفل للسعودية أنّ كل اللبنانيين معها"، موضحا أن "هناك اتصالات يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في غلاسكو وسيجتمع بوزير الخارجية الأمريكي ولدينا اتصالات مع الدول العربية من أجل حل الأمور فنحن نريد علاقات ممتازة معها".

وكان قرداحي اعتبر في تصريح مسجل قبل أن يصبح وزيرا ونشر قبل أيام، أن "الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف وأن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي".

وخلق هذا التصريح أزمة دبلوماسية بين لبنان والدول العربية في الخليج الفارسي، وسحبت على أثرها كل من السعودية والكويت الإمارات والبحرين، سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفير اللبناني.

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