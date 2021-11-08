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٠٨‏/١١‏/٢٠٢١, ٢:٣٣ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 140حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 140حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 8 آلاف و 341 إصابة و 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 8 آلاف 341 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 996 ألفا و 155 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1164 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 3669 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و615 ألفا و 460 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل 140 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 127 الفا و 439 حالة وفاة.

/انتهى/

رمز الخبر 1919576
https://ar.mehrnews.com/news/1919576/

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