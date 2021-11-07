تسجيل 126حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 7 آلاف 554 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 987 ألفا و 814 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1078 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 3687 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و601 ألفا و 764 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل 126 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 127 الفا و 299 حالة وفاة.

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