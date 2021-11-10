تسجيل 135حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 7 آلاف 948 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 12 ألفا و 408 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1430 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 3616 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و643 ألفا و381 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل135 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 127 الفا و 686 حالة وفاة.

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