نريد ضمانات من الولايات المتحدة لرفع الكامل العقوبات/تسجيل 140حالة وفاة جديدة بكورونا

خطيب زادة: نريد ضمانات من الولايات المتحدة لرفع الكامل العقوبات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية انه يجب على أمريكا ان ترفع العقوبات بشكل كامل و تضمن للشعب الايراني انه لا تكرر افعالها السابقة.

خلال اتصال هاتفي؛ أمير عبد اللهيان يجري محادثات مع نظيرته البريطانية حول الديون القديمة

شدد وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي لنظيرته البريطانية على سداد الديون القديمة واتخاذ إجراءات فورية لسداد الديون في أسرع وقت ممكن.

خلال مناورات ذوالفقار 1400؛ صواريخ ايرانية الصنع تصيب اهدافها على بعد 300 كيلومتر

استطاعت "صواريخ قدير" ايرانية الصنع اصابة اهدافها بدقة خلال مناورات ذوالفقار 1400 التي تجريها القوات المشتركة للجيش الايراني بضرب اهداف بحرية للعدو.

للتهدئة والحفاظ على الوحدة الداخلية؛ قائد قوة القدس يزور بغداد ويلتقي الكاظمي وصالح

قائد "قوة القدس" الجنرال إسماعيل قاآني يزور العراق ويلتقي رئيسي الجمهورية والوزراء، ويدعو إلى التهدئة والحفاظ على الوحدة الداخلية.

الاربعاء المقبل؛ شمخاني يزور نيودلهي للمشاركة في اجتماع الحوار الامني الاقليمي

يزور ممثل قائد الثورة الاسلامية وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يوم الاربعاء المقبل العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في الاجتماع الثالث للحوار الامني الاقليمي.

ضمن مشاورات حول الاتفاق النووي؛ باقري يلتقي غدا الثلاثاء بمسؤولين فرنسيين ويوم الجمعة بمسؤولين بريطانيين

يجري مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، علي باقري كني، مشاورات مع المسؤولين الفرنسيين حول الاتفاق النووي يوم غد الثلاثاء.

متمنياً له الشفاء العاجل؛ اوغلو يجري اتصال هاتفي مع عبد اللهيان للاطمئنان على صحته

اجرى وزير الخارجية التركي اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني للاطمئنان على صحته متمنياً له الشفاء العاجل.

الصحة الايرانية: تسجيل 140حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 8 آلاف و 341 إصابة و 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

/انتهى/