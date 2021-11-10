الرد على تهديدات العدو لا يقتصر على الحدود فقط/تسجيل 112حالة وفاة جديدة بكورونا

في ختام مناورات ذوالفقار1400؛ اللواء موسوي: الرد على تهديدات العدو لا يقتصر على الحدود فقط

قال القائد العام للجيش يجب ان يعلم أعداءنا أنهم إذا هددوا مصالحنا فلن يقتصر ردنا على الحدود إذا كانوا يهددون مصالحنا، فإننا نهدد مصالحهم اين ما كانت.

خلال اتصال هاتفي؛ وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره الألماني حول اخر التطورات في المنطقة

القى وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي بنظيره الألماني باللوم على الولايات المتحدة في الوضع الحالي وقال إن انسحاب امريكا و عدم التزام الدول الأوروبية الثلاث بتعهداتها زاد من انعدام الثقة بشكل متزايد لذا فإن الرفع الكامل للعقوبات امر ضروري.

اميرعبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي: برنامج الدفاع الايران حقٌ سيادي/ ننتقد الصمت الاوروبي

اكد وزير الخارجية الايراني خلال المحادثات الهاتفية مع نظيره الفرنسي على حق ايران السيادي في تطوير قدراتها الدفاعية، كما انتقد الصمت الاوربي تجاه السياسة الامريكية المتبعة ضد ايران.

شمخاني عقب وصوله إلى الهند: امريكا تواصل استراتيجيتها في خلق الأزمات في المنطقة

قال امين المجلس الاعلى للامن القومي على الرغم من طرد الولايات المتحدة من افغانستان بعد 20 عاماً من الاحتلال، إلا انها تواصل استراتيجيتها في اثارة التوترات لخلق الازمات في المنطقة.

عبر تغريدة له؛ باقري: نبذل كل جهودنا لرفع العقوبات

قال مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية نبذل كل جهودنا لرفع العقوبات مضيفا أنه سيلتقي بعدد من نظرائه الأوروبيين في الأيام المقبلة.

الصحة الايرانية: تسجيل 112حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 8305 إصابات و112 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ قرابة 96 مليون جرعة.

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