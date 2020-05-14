القضية الفلسطينية قضية العالم الإسلامي الآولى

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بياناً بمناسبة ذكرى يوم "النكبة"

وأشار البيان إلى وحشية الكيان الصهيوني وأعماله الإجرامية بحق الفلسطينيين وزيادة المستوطنات الصهيونية والتهجير المستمر للفلسطينيين.

كما لفت البيان إلى مسألة هتك حرمة المسجد الأقصى وتهويد القدس والضفة الغربية واستمرام محاصرة غزة وأيضاً تطرق إلى مسألة الضم الغير القانونية للجولان وأراض واسعة في الضفة الغربية.

كما أكد البيان على دعم إيران لنضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه، مشدداً على رفض المبادرات الخبيثة ك"صفقة القرن وغيرها"

وشدد البيان على موقف إيران الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية لازالت قضية العالم الإسلامي رغم كل الدسائس في سبيل نسيانها. /انتهى/