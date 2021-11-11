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١١‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٤٧ م

في تصريحٍ لسبوتنيك؛

خطيب زادة: طبيعي أن تقلق واشنطن من تعزيز العلاقات السورية العربية

خطيب زادة: طبيعي أن تقلق واشنطن من تعزيز العلاقات السورية العربية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، اليوم الخميس، في تصريحٍ له لوكالة سبوتنيك، أنه من الطبيعي أن تقلق الولايات المتحدة من تطور العلاقات الودّية والإقليمية بين الدول العربية وسوريا، مؤكداً أن لسوريا مكانة هامة في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن زادة أكد خلال التصري أن هذا الأجراء، له عواقب غير سارة لواشنطن ومنها فشل أهدافها الشريرة الأخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية: "من الطبيعي أن تقلق الولايات المتحدة من تعزيز العلاقات الودية والإقليمية بين الدول العربية وسوريا، لأن هذا الأجراء ليس فقط يعد إصلاحا للخلافات العربية، بل سيكون له عواقب غير سارة لواشنطن، ومنها فشل أهدافها الشريرة الأخرى وفشل مشروع الكيان الصهيوني في خلق الفتنة وعزل الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، وسيزيد هذا الفشل من خلال توجه الدول العربية واحدة تلو الأخرى نحو سوريا".

وتابع زادة مشيراً إلى مكانة سوريا في المنطقة: "لطالما كانت سوريا من أهم الدول وأكثرها تأثيراً في المحيط العربي والمنطقة، وإحياء وجودها في هذا المحيط سيؤدي إلى نمو وحيوية هذا المحیط"، مشددا على أن تعزيز العلاقات بين سورية والدول العربية يصب في مصلحة الطرفين، وستكون ثمار هذه العلاقات للدول المذكورة أكثر منها لسوريا".

/انتهى/

رمز الخبر 1919654
https://ar.mehrnews.com/news/1919654/

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