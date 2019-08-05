العلاقات السورية الإيرانية علاقة استراتيجية

وافادت "وكالة مهر للأنباء" نقلاً عن وكالة "سانا" أن،مستشارة الجمهورية السورية "بثينة شعبان" وصفت في خطاب لها العلاقات السورية الإيرانية بالعلاقات الإستراتيجية.
وتابعت: العلاقة السورية الإيرانية لم تتأثر بتصريحات ومحاولات الحاقدين على إفسادها./انتهى/
وصفت مستشارة رئيس الجمهورية السورية "بثينة شعبان" العلاقات السورية الإيرانية بالإستراتيجية.
وافادت "وكالة مهر للأنباء" نقلاً عن وكالة "سانا" أن،مستشارة الجمهورية السورية "بثينة شعبان" وصفت في خطاب لها العلاقات السورية الإيرانية بالعلاقات الإستراتيجية.
رمز الخبر 1896863
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