العلاقات السورية الإيرانية علاقة استراتيجية

وافادت "وكالة مهر للأنباء" نقلاً عن وكالة "سانا" أن،مستشارة الجمهورية السورية "بثينة شعبان" وصفت في خطاب لها العلاقات السورية الإيرانية بالعلاقات الإستراتيجية.

وتابعت: العلاقة السورية الإيرانية لم تتأثر بتصريحات ومحاولات الحاقدين على إفسادها./انتهى/

