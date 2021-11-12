نحن على استعداد للتوصل إلى اتفاق جيد/تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بكورونا

عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الامارات؛ نحن على استعداد للتوصل إلى اتفاق جيد/ سيعود الطرف الآخر إلى التزاماته

قال وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي فيما يخص المحادثات النووية المقبلة، نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد ويجب على الاطراف الاخرى ان تعود الى التزاماتها.

في تصريحٍ لسبوتنيك؛ خطيب زادة: طبيعي أن تقلق واشنطن من تعزيز العلاقات السورية العربية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"،يوم الخميس، في تصريحٍ له لوكالة سبوتنيك، أنه من الطبيعي أن تقلق الولايات المتحدة من تطور العلاقات الودّية والإقليمية بين الدول العربية وسوريا، مؤكداً أن لسوريا مكانة هامة في المنطقة.

خلال اتصال هاتفي مع نظيرة الجزائري؛ وزير الخارجية الايراني یبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات

بحث وزير الخارجية الإيراني، يوم الخميس، مع وزير خارجية الجزائر، وتيرة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

العميد حاجي زادة: تهديدات الصهاينة للاستخدام الداخلي/ سَيُدمّر الكيان في حال أعطانا العُذُر

أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد "حاجي زادة" أنه إذا ما ارتكب الكيان الصهيوني أي حماقة وأعطانة العُذر، فلن يروا النور بعدها، وسيتم استعجال هلاكهم تاريخياً بالتأكيد.

في إطار جولته الاوروبية؛ مساعد وزير الخارجية الايراني يصل إلى العاصمة البريطانية

غادر مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية "علي باقري كني" برفقة وفد دبلوماسي العاصمة الألمانية برلين الى العاصمة البريطانية "لندن"، في إطال جولته الاوروبية.

الصحة الايرانية: تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين و656 الف شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 7 آلاف و 539 إصابة و 135 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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