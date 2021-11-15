بلينكن ولودريان يبحثان التقارير المتعلقة بالأنشطة العسكرية الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الاثنين: "تحدث وزير الخارجية بلينكن مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وبحثا التقارير المتعلقة بالأنشطة العسكرية الروسية المقلقة في أوكرانيا وحولها، بالإضافة إلى الالتزام المشترك بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

ولفت البيان، إلى أنه تم بحث أيضا الملف الإيراني النووي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأسبوع الماضي، أن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا في محاولة للضغط عليها حسب الوزارة.

وأكد بلينكن ان واشنطن مستعدة لدعم أوكرانيا ضد ما وصفته بالأنشطة الروسية "الخبيثة" بما في ذلك وعبر العقوبات، في وقت تعرب فيه عن قلقها حيال نشاطات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية.

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت الماضي، إن الحديث عن إعداد بلاده لغزو أوكرانيا مثير للقلق، مضيفا أن لا حاجة لتصعيد التوترات في البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، إنها تقيم النشاط العسكري العدواني للولايات المتحدة في منطقة البحر الأسود كونها تهديدا للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي، مؤكدة أن الهدف الحقيقي من الممارسات الأميركية في منطقة البحر الأسود، التي لم تستفزها روسيا، هو دراسة مسرح العمليات العسكرية تحسبا لإقدام كييف على محاولة تسوية الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا باستخدام القوة".

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