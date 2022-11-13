باريس تزعم اعتقال 7 فرنسيين في ايران

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن کاترین کولونا قولها، بإن المعتقلين الخمسة الفرنسيين في ايران زاد عددهم الى سبعة أشخاص. دون ذكر اسماء ما تزعم باعتقالهم في ايران.

وقالت وزيرة خارجية فرنسا في حوار مع صحيفة «لو پاریزین»: "كنا قلقين ازاء اثنين من الفرنسيين، ولكن حسب آخر التحريات نظن أنهم معتقلين".

وإتهمت کاترین کولونا ايران بالابتزاز، مدعية أن تذكير ايران بالمعاهدات الدولية ضروري أكثر من أي وقت مضى.

وادعت وزيرة خارجية فرنسا انها اجرت محادثات مطولة مع نظيرها الايراني حسين امير عبداللهيان، مطالبة الافراج الفوري عن الفرنسيين والتواصل مع القنصلية الفرنسية.

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