باقري يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية الايراني، علي باقري، اجرى اليوم محادثات عبر الفيديو كونفرنس مع "سيرجي ريابكوف" و "ما جاوسو"، نائبي وزيري خارجية روسيا والصين، تم التأكيد خلالها على ضرورة رفع العقوبات.

وفي اشارة إلى العلاقات بين ايران وروسيا والصين ومواءمة مواقف الدول الثلاث بشأن مختلف القضايا الدولية، اكد نائب وزير الخارجية على السياسة المبدئية للدول الثلاث في تعزيز التعددية، ومواجهة الاحادية، مشيراً إلى ان "العقوبات الامريكية القمعية على ايران ثمن مواجهة الأحادية".

وفي اشارة إلى المشاورات الاخيرة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا حول محادثات فيينا، قال نائب وزير الخارجية: "إن الرفع الفعلي للعقوبات الأمريكية غير القانونية هو ضرورة اساسية واولوية لمحادثات فيينا".

واكد نائبا وزيري خارجية روسيا والصين ،على ضرورة استمرار المشاورات والتنسيق بين الدول الثلاث حول مختلف القضايا، وان العمل الاحادي الجانب الامريكي المخالف للاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران هو السبب الرئيسي في عرقلة تنفيذ الاتفاق./انتهى/