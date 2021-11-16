اقتدار ايران وامنها على الساحة الدولية اليوم يعود الى تضحيات الجنرال سليماني ورفاق دربه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء تصريح العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي خلال لقائه اليوم الثلاثاء آية الله مرتضوي شاهرودي، أحد كبار علماء خراسان وعضو المجلس الأعلى للحوزة العلمية.

وبدوره تمنى آية الله مرتضوي شاهرودي خلال اللقاء التوفيق للعميد قاآني وأشار إلى قضية خدمة الناس وحل مشاكلهم وقال: على المسؤولين أن يعملوا بشكل لا يدفع المواطنين الى اساءة الظن بالنظام بل يعززوت ثقتهم عبر تقديم الخدمة لهم ومتابعة مشاكلهم.

وقال عضو المجلس الأعلى للحوزة العلمية في خراسان: "أصبحت الثورة الإسلامية نموذجاً في العالم وبين الدول الإسلامية كما عمل الجنرال سليماني بجد في هذا الطريقة وان الحرية والأمن التي نتمتع بها اليوم تعودان الى جهود ومساعي محور المقاومة وتضحيات مقاتلي الاسلام.

وقدم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي خلال هذا اللقاء تقريرا عن تطورات الأوضاع في أفغانستان والمنطقة، كما تناول الجهود المبذولة من قبل محور المقاومة.

وفي إشارة إلى اخلاص الجنرال سليماني، قال العميد قاآني إن ارساء دعائم اقتدار ايران وامنها على الساحة الدولية اليوم يعود إلى تضحيات الجنرال سليماني ورفاق دربه./انتهى/