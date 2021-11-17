العميد قآاني: مدينون بأمننا للشهيد سليماني ورفاقه/ 134 حالة وفاة جديدة بكورونا

العميد قاآني: اقتدار ايران وامنها على الساحة الدولية اليوم يعود الى تضحيات الجنرال سليماني ورفاق دربه

اعتبر قائد فيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية في ايران، وضمن إشارته الى اخلاص الفريق قاسم سليماني، إن ارساء دعائم اقتدار ايران وامنها على الساحة الدولية اليوم يعود إلى تضحيات الجنرال سليماني ورفاق دربه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء تصريح العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي خلال لقائه اليوم الثلاثاء آية الله مرتضوي شاهرودي، أحد كبار علماء خراسان وعضو المجلس الأعلى للحوزة العلمية.

وبدوره تمنى آية الله مرتضوي شاهرودي خلال اللقاء التوفيق للعميد قاآني وأشار إلى قضية خدمة الناس وحل مشاكلهم وقال: على المسؤولين أن يعملوا بشكل لا يدفع المواطنين الى اساءة الظن بالنظام بل يعززوت ثقتهم عبر تقديم الخدمة لهم ومتابعة مشاكلهم...

الخارجية الايرانية: طهران تُعرب عن قلقها ازاء تجدد المعارك بين اذربيجان وارمينيا وتدعو البلدين لضبط النفس

اكد امير عبد اللهيان عبر حسابه على انستغرام ان لايران وتركيا دور مؤثر في المنطقة باعتبارهما لاعبين إقليميين رئيسيين فيها، وان تعاونهما يمكنه ان يسهم في زيادة الاستقرار في غرب آسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني كتب عبر حسابه على انستغرام ان لايران وتركيا دور مؤثر في المنطقة باعتبارهما لاعبين إقليميين رئيسيين فيها، وان تعاونهما يمكنه ان يسهم في زيادة الاستقرار في غرب آسيا...

الخارجية الايرانية: طهران تُعرب عن قلقها ازاء تجدد المعارك بين اذربيجان وارمينيا وتدعو البلدين لضبط النفس

الخارجية الايرانية تعرب عن قلقها ازاء تجدد المعارك بين اذربيجان وارمينيا وتدعو البلدين لضبط النفس وتجنب اتساع رقعة النزاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الخارجية الايرانية تعرب عن قلقها ازاء تجدد المعارك بين اذربيجان وارمينيا وتدعو البلدين لضبط النفس وتجنب اتساع رقعة النزاع.

وتعتبر الخارجية الايرانية ان التوتر الحالي بين اذربيجان وارمينيا يشكل خطرا على مسار السلام في المنطقة وتؤكد استعداد ايران للمساعدة لحل الخلافات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، على ضرورة احترام البلدين للحدود المعترف بها دوليا، ودعا البلدين إلى حل الخلافات عن طريق الحوار...

الصحة الايرانية: تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اکثر من 5 ملايين

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل6 آلاف و 430 إصابة و 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 6 آلاف و430 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 51 الفا و 642 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1053 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3477 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 720 ألفا و893 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن...

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