مقتل متظاهرين اثنين برصاص الجيش في الخرطوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت اللجنة أن الضحيتين قتلا برصاص الجيش خلال قمع العسكريين "مواكب بحري السودان"، موضحة أن أحدهما أصيب برصاص حي في الرأس والثاني في العنق.

ولفتت اللجنة إلى أن الجيش استخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة من الخرطوم، ما خلف عشرات الإصابات، بما في ذلك عدد من الجرحى في حالة حرجة.

كما انه قطع الاتصالات الهاتفيه بشكل كامل في عموم السودان، باستثناء استقبال الاتصالات الدولية، على خلفية موجة جديدة من المظاهرات في البلاد احتجاجا على الانقلاب العسكري وحل الجيش حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك.

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