آية الله محسن مجتهد شبستري يلبي نداء ربه اثر اصابتة بسكتة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان آية الله محسن مجتهد شبستري عضو في مجلس خبراء القيادة، توفي يوم الاربعاء، في مستشفى الامام الحسين عليه السلام بطهران، إثر اصابته بسكتة.

وفيما سبق تولى آية الله مجتهد شبستري ممثلية الولي الفقيه في محافظة اذربايجان الشرقية وإمامة الجمعة بمدينة تبريز مركز المحافظة، وكذلك كان ممثلا لأهالي طهران في مجلس الشورى الاسلامي.

كان آية الله محسن مجتهد شبستري (ولد في شبستر بمحافظة اذربايجان الشرقية عام 1937)، عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وكذلك كان امام جمعة تبريز وممثل الولي الفقيه في محافظة اذربايجان الشرقية. كان ممثل أهالي محافظة اذربايجان الشرقية والمتحدث باسم لجنة التحقيق بمجلس خبراء القيادة في الدورة الرابعة. وكان كذلك عضوا في مجلس خبراء القيادة في الدورات الاولى والثانية والثالثة، وكان نائبا في مجلس الشورى الاسلامي لأربعة دورات ممثلا لأهالي طهران. وأيضا كان عضوا في اللجنة المركزية لرابطة علماء الدين المناضلين فرع طهران، وقد تعرض خلال النظام الشاهنشاهي البائد مرارا للاعتقال من قبل عناصر السافاك.

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