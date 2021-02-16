اعضاء مجلس الخبراء سيجتمعون مع قائد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم لجنة رئاسة مجلس الخبراء اعلن على ان لقاءً سيتم بين اعضاء مجلس الخبراء مع آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله).

وقال آية الله أحمد خاتمي، في حوار خاص مع وكالة مهر للأنباء فيما يخصّ تفاصيل اجتماع مجلس الخبراء في 22 /مارس: " لحسن الحظ، هناك اجتماع مُرتقب مع آية الله العظمى السيد علي الخامنئي(دام ظله) على جدول اعمال هذا الاجتماع، كما ستتم مناقشة مسألة انتخابات مجلس الادارة واللجان ومراكز الفكر التابعة لمجلس الخبراء والتي تأخرت قليلا هذا العام في دورتها الرابعة التي ستقام في 22/ مارس ".

وأوضح آية الله خاتمي ان الاجتماع هذا العام ليس له ضيوف خاصون: " اذا سنحت الفرصة، فسيتم قراءة قانون ولوائح انتخابات مجلس الخبراء ".

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