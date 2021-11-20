وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية اليوم السبت وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة رويش ملت: في عنوانها الى تصريح المتحدث بإسم الخارجية بان إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة تعكس يأس وإحباط أمريكا مقابل إيران.

رويش ملت ..

المتحدث بإسم الخارجية ..إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة تعكس يأس وإحباط أمريكا مقابل إيران

رسالت ..

الوزير عبد اللهيان .. إلغاء الحظر هو هدف إيران من وراء المشاركة بالمفاوضات النووية

ابرار..

الناطق بإسم الخارجية .. أمريكا تتحرك مرة أخرى لشحن الأجواء والتصعيد ضد إيران

ايران ..

أمريكا تكشر عن أنيابها ضد بلادنا عشية بدء جولة جديدة من المفاوضات بفيينا

آرمان ملي ..

الرئيس الروسي يلوح بالرد على مواقف وإجراءات حلف الناتو الإستفزازية بالبحر الأسود وأوكرانيا

سياست روز ..

مظاهرات عمالية حاشدة في تركيا تنديدا بالسياسات الإقتصادية والغلاء وتدني الاجور

قدس ..

أردوغان يرد على المظاهرات العمالية والإنتقادات الواسعة بالتأكيد على أهمية وجوده لضمان الإستقرار

كيهان ..

قوى وأحزاب عراقية تواصل التأكيد على وقوع تلاعب في الإنتخابات البرلمانية

جوان ..

إستسلام المئآت من مرتزقة التحالف السعودي بمأرب لمقاتلي حركة أنصار الله اليمنية

عصر ايرانيان ..

ترامب يحذر من أن أمريكا تحولت لأضحوكة للعالم وأنها قد تنهار خلال ثلاثة أعوام

جام جم ..

منظمة العفو الدولية تتهم فرنسا بإنتهاج سياسة وحشية في تعاملها مع اللاجئين

جمهوري اسلامي ..

منظمة الأمم المتحدة تحذر من إنزلاق أفغانستان بأزمة إنسانية خطيرة منذ سيطرة طالبان على السلطة

العالم

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