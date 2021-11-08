أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين

وکالة مهر للانباء ، انه خصصت الصحف الإيرانية اليوم الاثنین عناوينها الأولى لاغتيال مصطفی الكاظمي رئیس الوزراء العراقی و غطت الموضوع في مقالات.
آرمان ملي ..
نجاة رئيس الوزراء العراقي من محاولة إغتيال ببغداد
ابتكار ..
وزارة الخارجية تشجب محاولة إغتيال رئيس الوزراء العراقي مؤكدة دعم إيران للأمن والإستقرار في العراق
اطلاعات ..
إيران تستعرض قدراتها الدفاعية الهائلة في مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي
ايران ..
العراق يقف على حافة أزمة كبرى, وتيار المقاومة يشجب محاولة إغتيال الكاظمي
جوان ..
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا باتت معرضة للسقوط مع تقدم قوات جبهة تحرير تيغراي
جمهوري اسلامي ..
الجيش يستعرض قدراته الهائلة في مناورات ذو الفقار بمشاركة وحدات مشاة ومدرعة ودفاع جوي وقطع بحرية
حمايت ..
قوى المقاومة في العراق تدين بشدة محاولة الإغتيال الفاشلة التي إستهدفت الكاظمي
رسالت ..
ما يحدث في العراق مؤشر على وجود مخطط لأعداء المقاومة من الداعين لبقاء الإحتلال الأمريكي
مردم سالاري ..
أوساط أمريكية تحذر من خطر عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض
وطن امروز ..
القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان ثورية تقف على عتبة السيطرة على مناطق آبار النفط بمأرب
سياست روز ..
هدف الذين يقفون وراء محاولة إغتيال الكاظمي, إلصاق الإتهام بالمقاومة وتفجير حرب أهلية بالعراق
ابرار ..
الصين تؤكد أن مسؤولية التحرك لإحياء الإتفاق النووي تقع على عاتق أمريكا التي إنسحبت منه
قناة العالم
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