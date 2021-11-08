أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين

وکالة مهر للانباء ، انه خصصت الصحف الإيرانية اليوم الاثنین عناوينها الأولى لاغتيال مصطفی الكاظمي رئیس الوزراء العراقی و غطت الموضوع في مقالات.

آرمان ملي ..