أبرز عناوين الصحف الايرانية ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خصصت الصحف الإيرانية اليوم الثلاثاء عناوينها الأولى لموضوع زيارة وزير الخارجية التركي الى طهران و الاحداث الدولية منا:
– رئيس الجمهورية لدى إستقباله وزير الخارجية التركي ..التعاون بين إيران وتركيا يجب أن يكون شاملا
ابرار ..
-الوزير عبد اللهيان لنظيره التركي الضيف .. سنعمل على إزالة أية عقبات محتملة من طريق العلاقات
كيهان ..
- عودة ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة إلى البلاد
ايران ..
محافل عراقية تتحدث عن إحتمال ترشيح التيار الصدري حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء
جام جم..
- تسارع وتيرة إنخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل قياسي
جوان ..
- أنباء عن إنسحاب قوات سعودية بحجم لواء من جزيرة سقطرى اليمنية
جمهوري اسلامي ..
- مسؤول كبير بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بإرتكاب مجزرة ضد المدنيين بمحافظة دير الزور السورية
خراسان ..
- الساحة العراقية تشهد مشاورات بشأن تكليف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة
رويش ملت ..
- زيارة قريبة مرتقبة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي لطهران
سياست روز ..
- لجنة شؤون الأسرى بحكومة الإنقاذ بصنعاء تتحدث عن إعدام مرتزقة التحالف السعودي عشرة أسرى
مردم سالاري ..
- بولندا تستنجد بحلف الناتو للتصدي لموجات اللاجئين على إمتداد حدودها مع روسيا البيضاء
ابتكار ..
- خارطة طريق جديدة في العلاقات بين طهران وأنقرة .. زيارة تشاووش أوغلو تكسر جليد العلاقات
العالم
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