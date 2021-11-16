أبرز عناوين الصحف الايرانية ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خصصت الصحف الإيرانية اليوم الثلاثاء عناوينها الأولى لموضوع زيارة وزير الخارجية التركي الى طهران و الاحداث الدولية منا:

– رئيس الجمهورية لدى إستقباله وزير الخارجية التركي ..التعاون بين إيران وتركيا يجب أن يكون شاملا

ابرار ..

-الوزير عبد اللهيان لنظيره التركي الضيف .. سنعمل على إزالة أية عقبات محتملة من طريق العلاقات

كيهان ..

- عودة ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة إلى البلاد

ايران ..

محافل عراقية تتحدث عن إحتمال ترشيح التيار الصدري حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء

جام جم..

- تسارع وتيرة إنخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل قياسي

جوان ..

- أنباء عن إنسحاب قوات سعودية بحجم لواء من جزيرة سقطرى اليمنية

جمهوري اسلامي ..

- مسؤول كبير بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بإرتكاب مجزرة ضد المدنيين بمحافظة دير الزور السورية

خراسان ..

- الساحة العراقية تشهد مشاورات بشأن تكليف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة

رويش ملت ..

- زيارة قريبة مرتقبة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي لطهران

سياست روز ..

- لجنة شؤون الأسرى بحكومة الإنقاذ بصنعاء تتحدث عن إعدام مرتزقة التحالف السعودي عشرة أسرى

مردم سالاري ..

- بولندا تستنجد بحلف الناتو للتصدي لموجات اللاجئين على إمتداد حدودها مع روسيا البيضاء

ابتكار ..

- خارطة طريق جديدة في العلاقات بين طهران وأنقرة .. زيارة تشاووش أوغلو تكسر جليد العلاقات

العالم

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