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١٦‏/١١‏/٢٠٢١, ١١:٥٠ ص

صباح اليوم؛

أبرز عناوين الصحف الايرانية ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

أبرز عناوين الصحف الايرانية ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

خصصت الصحف الإيرانية اليوم الثلاثاء عناوينها الأولى لموضوع زيارة وزير الخارجية التركي الى طهران و الاحداث الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خصصت الصحف الإيرانية اليوم الثلاثاء عناوينها الأولى لموضوع زيارة وزير الخارجية التركي الى طهران و الاحداث الدولية منا:

– رئيس الجمهورية لدى إستقباله وزير الخارجية التركي ..التعاون بين إيران وتركيا يجب أن يكون شاملا

ابرار ..

-الوزير عبد اللهيان لنظيره التركي الضيف .. سنعمل على إزالة أية عقبات محتملة من طريق العلاقات

كيهان ..

- عودة ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة إلى البلاد

ايران ..

محافل عراقية تتحدث عن إحتمال ترشيح التيار الصدري حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء

جام جم..

- تسارع وتيرة إنخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل قياسي

جوان ..

- أنباء عن إنسحاب قوات سعودية بحجم لواء من جزيرة سقطرى اليمنية

جمهوري اسلامي ..

- مسؤول كبير بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بإرتكاب مجزرة ضد المدنيين بمحافظة دير الزور السورية

خراسان ..

- الساحة العراقية تشهد مشاورات بشأن تكليف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة

رويش ملت ..

- زيارة قريبة مرتقبة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي لطهران

سياست روز ..

- لجنة شؤون الأسرى بحكومة الإنقاذ بصنعاء تتحدث عن إعدام مرتزقة التحالف السعودي عشرة أسرى

مردم سالاري ..

- بولندا تستنجد بحلف الناتو للتصدي لموجات اللاجئين على إمتداد حدودها مع روسيا البيضاء

ابتكار ..

- خارطة طريق جديدة في العلاقات بين طهران وأنقرة .. زيارة تشاووش أوغلو تكسر جليد العلاقات

العالم

/انتهى/

رمز الخبر 1919759
https://ar.mehrnews.com/news/1919759/

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