أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خصصت الصحف الإيرانية اليوم الثلاثاء عناوينها الأولى لموضوع الاتفاق النووي و تحديد عدة شروط بشان عودة امريكا الى المفاوضات.
آرمان ملي ..
- إيران تعلن عن تحديد ثلاثة شروط مسبقة بشأن عودة أمريكا لعضوية الإتفاق النووي
جوان ..
- الخارجية .. المفاوضات النووية بفيينا لن تحقق نجاحا ما لم تقدم أمريكا الضمانات اللازمة
ابرار ..
- الفريق قاآني القائد العام لحرس الثورة يلتقي في بغداد بالرئيس العراقي وبرئيس الوزراء
اطلاعات ..
- إستعراض كبير لقدرات الأسلحة الإيرانية الصنع في مناورات ذو الفقار البحرية
جمهوري اسلامي ..
- قلق صهيوني متزايد من الفشل السعودي الذريع في محافظة مأرب اليمنية
رسالت ..
- إنهيار آخر معقل للتحالف السعودي ومرتزقته في شمال محافظة مأرب
خراسان ..
- ناقوس موت نهر دجلة وهور العظيم يدق بشدة مع إفتتاح تركيا لسد " إيليسو "
آفتاب يزد ..
- تساؤلات مطروحة حول محاولة إغتيال الكاظمي .. هل هي واقعية أم مفبركة لإيجاد فتنة؟
رويش ملت ..
- وزارة الخارجية تؤكد .. على أمريكا إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة
كيهان ..
- نتائج إستطلاعات الرأي بأمريكا تعكس عدم رغبة أكثرية الأمريكيين ببقاء بايدن وبعودة ترامب
عصر ايرانيان ..
-عبد اللهيان مخاطبا وزيرة الخارجية البريطانية .. ينبغي للندن تسديد ديونها لإيران بأسرع وقت
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