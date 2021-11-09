أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خصصت الصحف الإيرانية اليوم الثلاثاء عناوينها الأولى لموضوع الاتفاق النووي و تحديد عدة شروط بشان عودة امريكا الى المفاوضات.

آرمان ملي ..

- إيران تعلن عن تحديد ثلاثة شروط مسبقة بشأن عودة أمريكا لعضوية الإتفاق النووي

جوان ..

- الخارجية .. المفاوضات النووية بفيينا لن تحقق نجاحا ما لم تقدم أمريكا الضمانات اللازمة

ابرار ..

- الفريق قاآني القائد العام لحرس الثورة يلتقي في بغداد بالرئيس العراقي وبرئيس الوزراء

اطلاعات ..

- إستعراض كبير لقدرات الأسلحة الإيرانية الصنع في مناورات ذو الفقار البحرية

جمهوري اسلامي ..

- قلق صهيوني متزايد من الفشل السعودي الذريع في محافظة مأرب اليمنية

رسالت ..

- إنهيار آخر معقل للتحالف السعودي ومرتزقته في شمال محافظة مأرب

خراسان ..

- ناقوس موت نهر دجلة وهور العظيم يدق بشدة مع إفتتاح تركيا لسد " إيليسو "

آفتاب يزد ..

- تساؤلات مطروحة حول محاولة إغتيال الكاظمي .. هل هي واقعية أم مفبركة لإيجاد فتنة؟

رويش ملت ..

- وزارة الخارجية تؤكد .. على أمريكا إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة

كيهان ..

- نتائج إستطلاعات الرأي بأمريكا تعكس عدم رغبة أكثرية الأمريكيين ببقاء بايدن وبعودة ترامب

عصر ايرانيان ..

-عبد اللهيان مخاطبا وزيرة الخارجية البريطانية .. ينبغي للندن تسديد ديونها لإيران بأسرع وقت

/انتهى/