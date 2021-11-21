إحباط هجوم سيبراني على شركة ماهان للطيران / تسير جميع الرحلات في الموعد المحدد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بشركة ماهان في بيان: عقب أنباء الهجوم السيبراني على أنظمة ماهان إيرلاينز ، أفادت التقارير أنه بسبب مكانة شركة "ماهان" في صناعة الطيران بالبلاد، فقد تم تنفيذ مثل هذه الهجمات ضد هذه الشركة مرات عديدة وفي أوقات مختلفة، للاضرار بأدائها.

واضاف البيان: يعتبر هذا أمرًا طبيعيًا وقد تصرف فريق ماهان للأمن السيبراني دائمًا بذكاء وفي الوقت المناسب وأحبط هذه الهجمات.

واختتم بيان شركة ماهان: ‌نعلن أن جميع رحلات ماهان ستكون في الموعد المحدد، وطبعا في حالة حدوث تغيير في مواعيد الرحلات فسيتم إبلاغ جميع الركاب مسبقا.

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