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٢١‏/١١‏/٢٠٢١, ١٢:٥٥ م

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إحباط هجوم سيبراني على شركة ماهان للطيران / تسير جميع الرحلات في الموعد المحدد

إحباط هجوم سيبراني على شركة ماهان للطيران / تسير جميع الرحلات في الموعد المحدد

رداً على أنباء الهجوم السيبراني على شركة ماهان للطيران، أعلنت شركة ماهان أن فريق ماهان للأمن السيبراني أحبط بذكاء الهجمات السيبرانية وجميع رحلات ماهان تسير في الموعد المحدد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بشركة ماهان في بيان: عقب أنباء الهجوم السيبراني على أنظمة ماهان إيرلاينز ، أفادت التقارير أنه بسبب مكانة شركة "ماهان" في صناعة الطيران بالبلاد، فقد تم تنفيذ مثل هذه الهجمات ضد هذه الشركة مرات عديدة وفي أوقات مختلفة، للاضرار بأدائها.

واضاف البيان: يعتبر هذا أمرًا طبيعيًا وقد تصرف فريق ماهان للأمن السيبراني دائمًا بذكاء وفي الوقت المناسب وأحبط هذه الهجمات.

واختتم بيان شركة ماهان: ‌نعلن أن جميع رحلات ماهان ستكون في الموعد المحدد، وطبعا في حالة حدوث تغيير في مواعيد الرحلات فسيتم إبلاغ جميع الركاب مسبقا.

/انتهى/

رمز الخبر 1919869
https://ar.mehrnews.com/news/1919869/

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