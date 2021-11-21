بغداد تطالب بإبعاد ملف المهاجرين العراقيين على حدود بيلاروس عن "التسييس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان للوزارة، أن "حسين التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، على هامش اجتماعات حوار المنامة والذي تجرى أعماله في العاصمة البحرينية المنامة".

وأضاف، أن "اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها، وأهمية تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أن تحقق تطلّعات الشعبين الصديقين".

وأشار الوزير العراقي بحسب البيان إلى "مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، وآخرها الانتخابات، وكيف تعاملت مفوضية الانتخابات مع الاعتراضات المقدمة من كتل سياسية".

وتحدث حسين عن ملف المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروس، ومساعي الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة لهم، وإعادتهم عبر تسيير رحلات عودة طوعية إلى بغداد".

وأكد وزير الخارجية العراقي ضرورة إبعاد هذا الملف الإنساني عن التسييس، وفقا للبيان.

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