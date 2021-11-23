اقامة المؤتمر الثاني عشر لرواد بيت المقدس (1-5 ديسمبر2021) في اسطنبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يدعوكم الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين للمشاركة في مؤتمر رواد بيت المقدس في دورته الثانية عشر، ونص الدعوة فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة والأخوات الأفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واحتفاء بانتصار المقاومة في معركة سيف القدس وصمود اهلنا المرابطين في القدس وكل فلسطين .والذي سيشارك فيه المرموز والرواد العاملين للقدس وفلسطين من كان أرجاء الارض وسيتضم الاعمال والبرامج التالية:

1- استضافة رموز المقاومة الفلسطينية وقيادات الشعب الفلسطيني.

2- استضافة رموز مقدسية من الداخل الفلسطيني ورموز الامة العاملة للقدس وفلسطين.

3- عرض تعريفي وحواري حول ملفات القضية الفلسطينية ( القدس والتهويد، الاسرى، حقوق المراة والطفل الفلسطيني، الحصار، الإعمار، شبكات العمل، وغيرها...).

4- عرض تعريفي من المشاركين عن أعمالهم المتميزة لنصرة القدس وفلسطين في أقطارهم.

5- استشراقا لمرحلة التحرير سيتم تقديم المشاريع والبرامج التي سيتم تحقيقها أثناء معركة التحرير ومتطلبات مابعد فتح بيت المقدس.

6- التعريف بالبرامج والمشاريع التي تحقق التعاون والشراكة بين الجمعيات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر.

7- عروض فنية وانشادية وفيديوهات تعبوية.

8- ندوة عن دور الامة تجاه القدس والأقصى في ظل الواقع الاسلامي والدولي يشارك فيها رموز من الأمة.

9- أمسية خيرية ولقاء تعارفي.

10- تكريم لأصحاب اعمال ومبادرات متميزة.

11- عرض مشاريع وبرامج العمل وفق أولوية الاحتياجات.

12- تأسيس منتديات العمل الإقليمي لتعزيز العمل المشترك والتعاون بين المشاركين.

13- إصدار "ميثاق وعهد" يتعاهد عليه المشاركون لتحقيق وعد الاخرة.

14- توفير منصة للتعبير عن المواقف التي يحملها المشاركون في المؤتمر.

15- معارض فنية وتراثية.

وسيشارك في المؤتمر ما يقرب من (500) مشاركاً ومشاركة من الدول العربية والاسلامية والعالم، يمثلون حوالي (50) دولة من الناشطين والناشطات في المؤسسات والهيئات العاملة لقضية القدس وفلسطين.

كما أعلن السكرتير التنفيذي لجمعية المنظمات غير الحكومية والنشطاء المؤيدين لتحرير القدس الشريف أحمد سروش نژاد، أن الجمعية ستشارك أيضًا في الاجتماع. ان مؤتمر المنظمات غير الحكومية والنشطاء الداعمين لحرية القدس الشریف أسس عام 2006 بهدف "محاولة تحقيق مُثُل القائد الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني (ره) وقائد الثورة الاسلامية السيد علي الاخامنئي لدعم فلسطين وحرية القدس المقدسة ". هذه المنظمة تتألف من منظمات غير حكومية وأفراد ناشطين في مجال القضايا المتعلقة بدعم حرية فلسطين والقدس ومكافحة الكيان الصهيوني ودعم المقاومة الإسلامية.

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