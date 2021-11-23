عبداللهيان يؤكد على ضرورة تجاهل الوكالة للضغوط السياسية الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، التقى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مساء اليوم الثلاثاء، واكد على أهمية عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي وضرورة تجاهل الضغوط السياسية الخارجية.

وأكد أمير عبداللهيان خلال الاجتماع على الإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتواصل البناء مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات، معربا عن أمله في أن تحقق زيارة المدير العام للوكالة المزيد من تعزيز الثقة والتعاون المتبادلين.

وشدد وزير الخارجية الايراني على أهمية عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي، وضرورة تجاهلها الضغوط السياسية الخارجية.

ومن جهت اكد المدير العام للوكالة على عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي، واصفاً زيارته إلى طهران علامة على الرغبة في الحديث والفهم المتقابل من أجل حلحلة القضايا وتعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية، معلنا استعداد الوكالة لحل القضايا المتبقية، خلال الأشهر المقبلة وذلك بالتعاون الوثيق مع إيران./انتهى/