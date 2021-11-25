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٢٥‏/١١‏/٢٠٢١, ١٠:٢٧ ص

الجهاد الاسلامي:

القرار الأسترالي ضد حزب الله جاء استجابة لضغوط صهيونية

القرار الأسترالي ضد حزب الله جاء استجابة لضغوط صهيونية

ادانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة، قرار استراليا تصنيف حزب الله لبنان منظمة إرهابية، مؤكداً ان القرار جاء استجابة لضغوط صهيونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة الجهاد الاسلامية في فلسطين اصدرت بياناً ادانت فيه قرار استراليا تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، مؤكدةًُ ان القرار الأسترالي الجائر جاء استجابة لضغوط صهيونية، ليمثل انحيازاً واضحاً من الحكومة الأسترالية للكيان الصهيوني الذي لا يتوقف عن ممارسة العدوان والارهاب، في ظل منظومة دولية متواطئة وغير قادرة عن اتخاذ أي خطوة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية على بلادنا وشعوبنا.

وتابع البيان: "إن حزب الله يقوم بدوره وواجباته في مواجهة العدوان والارهاب ومارس دوره المشروع في مقاومة الاحتلال والتصدي لتهديداته المستمرة في ظل بقاء اجزاء من الأرض اللبنانية تحت الاحتلال".

واضافت الحركة في بيانها: "إننا نوجه التحية لحزب الله المقاوم وقيادته ونثمن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، ودعمه للمقاومة الفلسطينية".

واستطرد البيان: "كما نؤكد ثقتنا بأن هذا القرار الظالم والخاطئ لن يؤثر على حزب الله وسعيه لتعزيز نهج المقاومة، بل سيزيد الحزب اصراراً وثباتاً ليواصل مسيرته في مواجهة العدو الصهيوني".

/انتهى/

رمز الخبر 1919962
https://ar.mehrnews.com/news/1919962/

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