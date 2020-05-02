حماس والجهاد تشجبان القرار الألماني في تصنيف حزب الله ضمن قائلة الإرهاب

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس ان تصنيف الحكومة الألمانية لحزب الله "كمنظمة إرهابية" ، يمثل انحيازاً صارخاً لرواية الاحتلال الذي يمارس عدوانه وارهابه المتواصل على شعوبنا العربية.

واكد الناطق باسم حماس حازم قاسم ان هذا التساوق مع رواية الاحتلال الصهيوني، تشجعه على مواصلة عدوانه وتمرده على كل القرارات والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأضاف في تصريح وصل مراسلنا "الاحتلال وقيادته هم من يجب أن يصنفوا كارهابين ويلاحقوا في المحافل الدولية، على ارتكابهم الجرائم والمجازر طوال أكثر من سبعين عاماً."

من جهتها ادانت حركة الجهاد الاسلامي بشدة قرار ألمانيا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

واعتبرت الحركة في بيان وصل مراسلنا أن هذا القرار جاء استجابة لضغوط صهيونية وأمريكية ويمثل انحيازا للاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس العدوان والارهاب ويشكل تهديدا مستمرا لأمن واستقرار المنطقة .

واكدت أن حزب الله أحد الدعائم الأساسية للمقاومة المشروعة في وجه محاولات الكيان الصهيوني المتكررة للعدوان على الأراضي اللبنانية ،وبالتالي فإن هذا القرار يجعل من الموقف الألماني أكثر انحيازا للاحتلال وهو موقف ترفضه الشعوب العربية والاسلامية وكل أحرار العالم .

واضافت :"إننا نقف مع الأخوة في حزب الله ونعبر عن تضامننا معهم ودعمنا لثباتهم وإصرارهم على نهج المقاومة في وجه الكيان الصهيوني وتهديداته."