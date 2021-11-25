الحكومة الايرانية تدعم البلديات لتأمين حياة أفضل للمواطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" أكد في لقاء مع رئيس بلدية طهران ونواب رؤساء بلديات طهران، صباح اليوم الخميس، أن الصحة الفردية والاجتماعية تعتمد على الوعي الفكري للأفراد والأُسر ومن خلال العلاقات الصحية ايضا بالاضافة الى اهمية الاقتصاد في ذلك.

وشدد رئيسي على أن المجتمع بحاجة دائما إلى السلام والعلاقات الاجتماعية قائلاً: "في مدينة مثل طهران، حيث نرى الطبقات المرئية والمخفية من حياة الناس، يجب أن يعتمد مظهر المدينة وداخلها على نمط حياة صحية".

وفي إشارة إلى العمارة الأصلية للمدينة، قال الرئيس: "في هذه المدينة نرى ضريح حضرة عبد العظيم حسني (ع) وبجانبه مدرسة وبازار، مما يحيي مظهر العمارة الإسلامية الإيرانية".

وأكد رئيسي على أهمية المساحات الخضراء من اجل حياة صحية للمواطنين.

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