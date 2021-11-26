خطيب زادة: يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية دفعة واحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بخصوص بعض التكهنات الإعلامية بشأن اقتراح الجانب الغربي برفع العقوبات خطوة خطوة في محاثات فيينا، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت موقفها في هذا الأمر دون اي تلعثم.

وأضاف أنه يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية في دفعة واحدة وبشكل فعال ويمكن التحقق منه مع ضمانات موضوعية.

وصرح خطيب زادة ان تركيزنا كله في محادثات فيينا هو الدخول في المحادثات الأسبوع المقبل بشكل جدي وبإرادة كاملة لرفع العقوبات القمعية عن الشعب الإيراني".

وأكد خطيب زادة إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاسم وواضح ومنطقي.

/انتهى/