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٢٦‏/١١‏/٢٠٢١, ٦:٥٩ م

حول الملف النووي؛

خطيب زادة: يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية دفعة واحدة

خطيب زادة: يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية دفعة واحدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية في دفعة واحدة بشكل فعال ويمكن التحقق منه مع ضمانات موضوعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بخصوص بعض التكهنات الإعلامية بشأن اقتراح الجانب الغربي برفع العقوبات خطوة خطوة في محاثات فيينا، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت موقفها في هذا الأمر دون اي تلعثم.

وأضاف أنه يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية في دفعة واحدة وبشكل فعال ويمكن التحقق منه مع ضمانات موضوعية.

وصرح خطيب زادة ان تركيزنا كله في محادثات فيينا هو الدخول في المحادثات الأسبوع المقبل بشكل جدي وبإرادة كاملة لرفع العقوبات القمعية عن الشعب الإيراني".

وأكد خطيب زادة إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاسم وواضح ومنطقي.

/انتهى/

رمز الخبر 1919994
https://ar.mehrnews.com/news/1919994/

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