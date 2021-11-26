ايران تعزي روسيا في ضحايا حادث منجم الفحم بسيبيريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، عن أسفه لحادث منجم الفحم في روسيا، معربا عن تعازيه لأسر ضحايا هذا الحدث المأساوي.

وجدير بالذكر انه اعلنت سلطات مقاطعة كيميروفو بارتفاع عدد المصابين جراء الحادث الذي وقع أمس الخميس، في منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيميروفو الروسية، إلى 63 شخصا.

وقال نائب وزير الصحة لمقاطعة كيميروفو الروسية، فيتالي خيراسكوف: "حتى الساعة 10:00 من اليوم الجمعة سجلنا 63 مصابا، ويتلقى 13 منهم العلاج في منازلهم، أما باقي المصابين فتم نقلهم إلى 4 مستشفيات محلية".

وأضاف أن 11 شخصا من رجال الإنقاذ تضرروا في حالة خفيفة ومتوسطة الخطورة، مشيرا إلى أن الأطباء لا يعبرون عن أي مخاوفهم من صحتهم.

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