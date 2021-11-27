رئيس وزراء اليابان يتعهد بتكثيف دفاعات بلاده وسط تهديدات متزايدة من الصين وكوريا الشمالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إن “الوضع الأمني حول اليابان يتغير بسرعة، وإن الواقع أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى، مع استمرار بيونغ يانغ في اختبار الصواريخ الباليستية وتطوير إمكاناتها، وسعي بكين إلى استعراض قدراتها العسكرية ونشاطها العدواني بشكل متزايد في المنطقة”. وأضاف كيشيدا، في خطاب موجه لمئات من أفراد قوة الدفاع الذاتي، “سأفكر في جميع الخيارات، بما في ذلك امتلاك ما يسمى بقدرة الهجوم على قواعد العدو، بهدف الاستمرار في تعزيز القوة الدفاعية الضرورية”.

وخطب كيشيدا ببصفته القائد الأعلى لأول مرة خلال استعراض لقوات الدفاع الذاتي في قاعدة عسكرية رئيسية بمعسكر أساكا في شمال طوكيو. وقالت وزارة الدفاع إن نحو 800 جندي تجمعوا لإجراء الاستعراض.

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